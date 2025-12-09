В РФ усилят контроль за операциями лиц из списков террористов и экстремистов

Кроме того, будут приостановлены разрешенные выплаты физическим лицам, объявленным в розыск

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Изменения, ужесточающие контроль за операциями физических лиц, чье имущество заморожено из-за включения в перечень террористов и экстремистов, вносятся в законопроект "О противодействии отмыванию доходов". Об этом сообщил заместитель начальника юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Владимир Грачев.

"Рассматриваемый федеральный закон направлен на совершенствование замораживания имущества в рамках национальной антиотмывочной системы, применительно к тем изменениям, которые вносятся в федеральный закон предлагается ввести дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц, включенных в так называемый перечень террористов и экстремистов, лиц, чье имущество заморожено", - сказал Грачев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Кроме того, поправки предписывают приостанавливать разрешенные выплаты в отношении физических лиц, объявленных в розыск.