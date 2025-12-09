Объем инвестиций в Грузию из России в III квартале удвоился

Показатель составил $17,5 млн

ТБИЛИСИ, 9 декабря. /ТАСС/. Объем прямых российских инвестиций в экономику Грузии в третьем квартале 2025 года составил $17,5 млн, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики республики.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в Грузию с июля по сентябрь составил $533,2 млн, что в два раза выше показателя за аналогичный период 2024 года. Крупнейшим инвестором в третьем квартале стали США ($93,5 млн). Далее следуют Испания ($72,1 млн), Турция ($70 млн), Азербайджан ($56,7 млн), Мальта ($50,4 млн) и другие страны.

По итогам всего 2024 года объем российских инвестиций составил $71,4 млн. В первом квартале текущего года этот показатель был $17,2 млн, во втором - $22,1 млн.

Больше всего инвестиций в третьем квартале было вложено в сектор недвижимости - $91,7 млн, транспорт - $79,8 млн, водоснабжение - $71,5 млн. Общий объем инвестиций вырос прежде всего из-за роста долговых обязательств инвесторов, которые увеличились в третьем квартале на $372,7 млн.