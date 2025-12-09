Экспорт ФРГ в Россию в октябре вырос на 4,8% по сравнению с сентябрем

Он составил €0,6 млрд

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Экспорт германской продукции в Россию в октябре с учетом календарных и сезонных колебаний увеличился на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, до €0,6 млрд. Такие предварительные данные привело Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По сравнению с октябрем 2024 года экспорт снизился на 0,3%. Импорт российских товаров в Германию в октябре 2025 года сократился по сравнению с сентябрем 2025 года на 10,6%, до €0,1 млрд. По сравнению с октябрем 2024 года показатель снизился на 34,7%.

В целом с учетом календарной и сезонной корректировки в октябре 2025 года объем германского экспорта составил €131,3 млрд, импорта в ФРГ - €114,5 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в октябре увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 1,2%. По сравнению с октябрем 2024 года экспорт увеличился на 4,2%, импорт вырос на 2,8%.

Баланс внешней торговли Германии закрылся в октябре 2025 года с профицитом в размере €16,9 млрд.