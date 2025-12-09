В Марий Эл создали единую газовую компанию группы "Газпром межрегионгаз"

Теперь все вопросы, связанные с заключением договоров, техническим присоединением, поставкой и распределением газа, будут решаться через единый центр ответственности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" ("дочка" "Газпрома", которая занимается реализацией газа в России) оптимизирует структуру своей группы, начав с реорганизации региональных активов в Республике Марий Эл. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа "Газпром межрегионгаз" завершила реорганизацию своих региональных активов в Республике Марий Эл. К обществу с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" присоединено ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола". Республика Марий Эл стала первым из 11 пилотных регионов, где реализуются структурные изменения", - сказано в сообщении. Таким образом, в регионе создана единая газовая компания группы "Газпром межрегионгаз".

Как отметили в компании, основная цель реорганизации - создание для потребителей республики максимально простой и прозрачной модели взаимодействия с газовой компанией. Теперь все вопросы, связанные с заключением договоров, техническим присоединением, поставкой и распределением газа, а также сервисным обслуживанием, будут решаться через единый центр ответственности.

В "Газпром межрегионгазе" напомнили, что основные задачи региональных газовых компаний (РГК) - поставки сетевого топлива и сбор платежей за газ, а газораспределительных организаций (ГРО) - строительство газовой инфраструктуры, ее обслуживание и реконструкция, транспортировка топлива.

"Мы продолжаем оптимизацию структуры группы для повышения эффективности ее деятельности. До конца года завершится объединение еще 4 РГК и 4 ГРО. Модель "один регион - одна компания" даст жителям страны возможность получать все услуги по газоснабжению и газификации быстрее и удобнее, а газовым компаниям - донастроить и усовершенствовать рабочие процессы", - подчеркнул генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов, слова которого приводятся в сообщении.

Среди приоритетных направлений деятельности "Газпром межрегионгаза" - обеспечение надежных и бесперебойных поставок газа, участие в газификации регионов, развитие и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности, указывается на сайте компании. "Газпром межрегионгаз" через 53 региональные компании по реализации газа и их филиалы обеспечивает газоснабжение и осуществляет учет потребления газа в 70 регионах России. Всего в зоне корпоративного контроля группы находятся свыше 250 дочерних и зависимых обществ.

О едином центре обслуживания "Газпрома"

Ранее сообщалось, что "Газпром" за счет создания Единого центра обеспечивающих функций группы компаний (ЕЦОФ) планирует на 20% снизить затраты на сервисные функции. В первую очередь, консолидации подлежат бухгалтерские, кадровые и другие административные операции. ЕЦОФ предполагает организацию общих центров обслуживания, которые объединят обеспечивающие процессы, ранее распределенные между различными подразделениями ПАО "Газпром", его дочерними обществами и организациями, в централизованную модель.