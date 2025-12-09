Греф предложил уравнять налогообложение офлайн-магазинов и маркетплейсов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Маркетплейсы должны платить налоги так же, как и офлайн-магазины, чтобы уравнять условия конкуренции. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил "Ведомостям" в кулуарах заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, в споре банков с маркетплейсами проблема не в самих скидках, которые дают покупателям за оплату товара картой банка маркетплейса, а в вопросе равных условий конкуренции - если допускают одних, то должны допускать и других.

Позиция ЦБ РФ и крупных банков

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. По ее словам, это один из самых острых вопросов, которые сейчас обсуждают банки и онлайн-платформы. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь сообщил, что за счет таких скидок маркетплейсы в 2025 году недоплатили в госбюджет около 1,5 трлн рублей.

Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

Позиция маркетплейсов

Объединения предпринимателей в свою очередь попросили главу ЦБ "воздержаться от шагов, которые могут привести к ограничениям развития платформенной экономики, а также создать на базе Банка России рабочую группу с представителями платформ и отраслевых объединений по обсуждению программ лояльности на российском финансовом рынке". Маркетплейсы заявляли, что считают предлагаемые регулятором меры излишними и рассчитывают, что после обсуждений и получения дополнительных данных ЦБ сможет сформировать более сбалансированный подход.