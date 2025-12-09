РЖД: вагон габарита Т получил сертификат соответствия требованиям техрегламента

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пассажирский одноэтажный штабной вагон габарита Т с местами для маломобильных пассажиров, построенный "Трансмашхолдингом" (ТМХ) по заказу ФПК ("дочка" РЖД), получил сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

Как сообщают в холдинге, главным отличаем нового вагона является увеличенная ширина и длина конструкции (на 28 см и 73 см соответственно).

В новом штабном вагоне предусмотрены: сразу два специализированных купе для маломобильных пассажиров; два стандартных четырехместных купе; бытовое помещение, оснащенное стирально-сушильной машиной, гладильной доской, шкафами для постельного белья и душевой; багажное отделение с полками-трансформерами; большое кухонное отделение, оборудованное всем необходимым, чтобы обеспечить питанием пассажиров поезда.

"Одна из основных функций штабных вагонов в пассажирских поездах - управление системами жизнеобеспечения всех вагонов состава", - сказано в сообщении.