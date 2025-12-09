Энергокомпании РФ направляют 90% цифрового бюджета на закупку российского ПО

Замминистра энергетики Эдуард Шереметцев указал, что энергетическая отрасль уже несколько лет работает над созданием технологического суверенитета России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Компании российского энергетического сектора выделяют на закупку отечественного программного обеспечения 90% своего цифрового бюджета. Об этом заявил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев на Международном энергетическом форуме Energy Space 2025.

По его словам, энергетическая отрасль уже несколько лет работает над созданием технологического суверенитета России. В частности, речь идет о способности самостоятельно разрабатывать, производить и внедрять критически важные технологии, которые обеспечат устойчивость и безопасность российской энергетики.

"Показательно, что наша отрасль находится в списке лидеров и демонстрирует реальные позитивные успехи в этом направлении. Если говорить, например об оборудовании, о программном обеспечении, то порядка 90% цифрового бюджета наши компании тратят исключительно на отечественные решения. В атомной отрасли у нас уже 85% используют программы обеспечения отечественные", - сказал Шереметцев.

Он уточнил, что российская единая энергосистема обладает значительным запасом прочности даже в "гипотетических стресс-сценариях".

В июне Шереметцев отмечал, что российские компании топливно-энергетического комплекса в 2024 году потратили порядка 150 млрд руб. При этом российские нефтегазовые компании в 2024 году потратили более 90 млрд руб. на закупку отечественного ПО.