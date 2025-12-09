Минэнерго рассчитывает на поддержание темпа применения ИИ-технологий в ТЭК

По словам замминистра энергетики Эдуарда Шереметцева, компании в энергетическом секторе реализуют около 300 проектов с использованием ИИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что российский топливно-энергетический комплекс будет поддерживать стабильный уровень развития искусственного интеллекта (ИИ) и продолжит реализацию проектов с применением таких технологий. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев в кулуарах Международного энергетического форума Energy Space 2025.

По его словам, сейчас компании в энергетическом секторе реализуют около 300 проектов с использованием ИИ. "Список постоянно обновляется, но мы по итогам 2025 года пока результат не подводили. Я не думаю, что количество будет существенно больше, потому что нужно понимать, какие проекты уже реализованы, часть выпадает из списка, появляются новые. Цифра динамически плавающая", - пояснил замминистра.

Минэнерго не ждет активного роста числа таких проектов, но рассчитывает на поддержание динамики развития технологий. "Говорить о том, что таких проектов будет 500-600 пока, наверное, не приходится. Но постоянно появляются какие-то новые. Я рассчитываю, что ТЭК в части применения искусственных технологий и реализации проектов будет держать определенный уровень и динамику развития данного направления", - уточнил Шереметцев.

Ранее замминистра сообщил о том, что доля компаний топливно-энергетического комплекса, которые используют в работе искусственный интеллект, в 2024 году возросла до 58%. При этом в Минэнерго прогнозируют увеличение доли до 70% к 2027 году.

В июне Шереметцев заявил, что российские компании топливно-энергетического комплекса в 2024 году потратили порядка 150 млрд рублей на закупку программного обеспечения. При этом нефтегазовые компании в 2024 году направили более 90 млрд рублей на приобретение отечественного ПО.

В октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак отмечал, что применение искусственного интеллекта имеет большой потенциал для реализации долгосрочных инвестиционных проектов в энергетической отрасли.