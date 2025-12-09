В Молдавии призвали экономить электроэнергию из-за отключений на Украине

Министр энергетики республики Дорин Жунгиету отметил, что молдаванам "нужно немного подстроить свой температурный комфорт"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету призвал жителей страны к более рациональному использованию электроэнергии из-за возросших нагрузок на энергосети на фоне отключений электроэнергии на Украине.

"Очень важный момент для поддержания стабильности системы и предотвращения риска отключений - это рациональное потребление энергии всеми потребителями в Республике Молдова, особенно в часы пик, когда нагрузка максимальна", - заявил министр в эфире Moldova 1 после аварийной ситуации в минувшие входные..

По его словам, с похолоданием объемы потребления электроэнергии существенно изменились. Если летом и осенью пик потребления начинался примерно в 18:00 и продолжался до 23:00, то теперь нагрузка начинается уже с 9:00 и сохраняется до вечера. "Нам действительно нужно немного подстроить свой температурный комфорт, чтобы каждый внес вклад в стабильность энергосистемы", - заметил министр.

Энергосистемы Молдавии и Украины тесно взаимосвязаны. После отключения 6 декабря генерирующих мощностей в соседней стране в регионе, по словам Жунгиету, возник "серьезный дисбаланс". Его удалось постепенно нивелировать благодаря дополнительным мощностям из Румынии, которые были запрошены в аварийном режиме. Однако возможности энергосетей между Молдавией и Румынией существенно ограничены. В этой ситуации Украине пришлось отключать часть своих потребителей от электроэнергии.

Как проинформировал министр, энергосистема Молдавии работает в штатном режиме.