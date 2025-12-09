Прототип российско-белорусского самолета "Освей" будет готов в 2026 году

Депутат Палаты представителей Белоруссии Алексей Райко, что дизайн самолета может отличаться от изначального

Модель самолета "Освей" © ТАСС

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Прототип самолета "Освей" будет готов в 2026 году, его дизайн может отличаться от изначального. Об этом рассказал депутат Палаты представителей Белоруссии Алексей Райко.

"В следующем году мы ожидаем уже прототип первый. Фактически технология требует формирования ряда прототипов, которые должны пройти обкатку", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета "Освей" и организации его серийного производства на базе ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" реализуется в рамках комплексной межведомственной программы сотрудничества с Россией в области авиастроения.

Райко отметил, что авиазавод не гарантирует, "что прототип, который был представлен изначально, будет в таком же дизайне, таком же виде, как промышленный образец". "То есть технологии взаимодействия с Российской Федерацией, с российским ВПК постоянно меняются, отрабатываются, для того чтобы получить конкретный продукт", - пояснил депутат.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее заявлял, что все параметры проекта создания российско-белорусского самолета "Освей" разработаны. Россия ждет положительного заключения от коллег из Белоруссии, чтобы продолжить разработку уже рабочей конструкторской документации. Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год.

Как сообщалось ранее, по данным комплексной программы развития авиаотрасли, к 2030 году планируется произвести 105 единиц ТВРС-44 "Ладога", 158 самолетов "Освей" (ЛМС-192) и 139 самолетов "Байкал" (ЛМС-901).