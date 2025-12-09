Расходы на госпрограммы в бюджете ЕАО на 2026 год увеличили в 2,5 раза

Показатель составил 26 млрд рублей

БИРОБИДЖАН, 9 декабря. /ТАСС/. Бюджет Еврейской автономной области на 2026 год приняли во втором чтении во время внеочередного заседания законодательного собрания региона. Расходы на госпрограммы по сравнению с 2025 годом выросли в 2,5 раза - до 26 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Заксобрания ЕАО.

"Бюджет следующего года по праву можно назвать целостным. Как обычно он является социально ориентированным. То есть более половины всех средств отпущены на социальную сферу. При этом важно, что "Национальная экономика" в структуре расходов впервые вышла на первое место и занимает более чем пятую часть бюджета. Это значительный резерв для развития региона. Мы уже видим, что в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом увеличены расходы на госпрограммы, обеспечено софинансирование десяти национальных проектов, заложен значительный резерв для роста собственных доходов", - сообщил председатель регионального парламента Роман Бойко.

В 2026 году доходы бюджета составят 26,9 млрд рублей, расходы - 28,1 млрд рублей, дефицит определен в 1,1 млрд. По сравнению с первым чтением, доходы были увеличены на 700 млн, расходы - на 1 млрд.

"Кроме того, увеличены [следующие статьи]: дорожный фонд - до 4,2 млрд рублей, финансирование госпрограмм - до 26 млрд, и дотации муниципалитетам составят почти 8 млрд. В структуре расходов львиную долю занимает национальная экономика - 22,3%, образование на втором месте - 21,5%, соцзащита включает 16,9% и на ЖКХ отпущено 15%", - указано в сообщении.

Также депутаты приняли бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год. Расходы зафиксированы на уровне 5,3 млрд рублей, из которых на выполнение территориальной программы ОМС выделено почти 5 млрд рублей.