Обход пяти населенных пунктов в Башкирии на "М-12" станет платным 12 декабря

В частности, на участке трассы "Исаметово - Исаяново" для легковых автомобилей и мотоциклов тариф составит 325 рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Обход пяти населенных пунктов в Башкирии на трассе "М-12" передан в доверительное управление госкомпании "Автодор" и станет платным ориентировочно 12 декабря, сообщила пресс-служба компании.

"Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан распоряжением №3184-Р правительства Российской Федерации от 14 ноября 2023 передан в доверительное управление Государственной компании "Автодор". <…> Ориентировочная дата введения платности 12 декабря 2025 года", - сказали в пресс-службе.

Платным станет участок трассы "Исаметово - Исаяново" с 1 148-го по 1 211-й км. Для легковых автомобилей и мотоциклов тариф составит 325 рублей, для микроавтобусов и машин с прицепом - 456 рублей, а для крупногабаритного транспорта - 586 рублей.

Платный участок представляет собой четырехполосную магистраль протяженностью свыше 65 км, оборудованную системой наружного освещения по всей длине. В его состав входят два моста, девять путепроводов и шесть развязок, обеспечивающих съезды к ближайшим населенным пунктам.

Четыре развязки организованы на пересечениях с дорогами регионального и местного значения у Карабашево, Рсаево, Бишкураево и Семилетки. Две оставшиеся связывают магистраль с федеральной трассой М 7 "Волга" в районе сел Исаметово и Асяново.

Отмечается, что у трассы есть два альтернативных маршрута. Первый проходит в границах населенные пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново, а второй через север региона от Старого Байсарово до Дюртюлей.

"Средства от сбора платы за проезд будут направляться на качественное содержание дороги и обеспечение безопасности движения, а также на будущие ремонты трассы, что позволит не использовать для этих целей бюджетные средства, а направить их на дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры", - добавили в госкомпании.