Росфинмониторинг внедрил языковую модель для повышения своей эффективности

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын добавил, что эффективные механизмы можно выстроить только во взаимодействии
08:34
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг внедрил языковую модель для улучшения своей работы по выявлению противоправных схем, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма и экстремизма. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Антон Лисицын, выступая на пленарной сессии конференции "Технологическая независимость России в современном мире. Вызовы и возможности" Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН.

"Мы внедрили языковую модель, которая позволяет нам решать ряд задач и качественно повышать результаты нашей работы по выявлению противоправных схем, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма и экстремизма, позволяет эффективно коммуницировать с гражданами", - сказал Лисицын.

Он добавил, что эффективные механизмы можно выстроить только во взаимодействии с научным сообществом, субъектами антиотмывочного законодательства, правоохранительными органами, министерствами и ведомствами. 

