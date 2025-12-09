В Солнечногорске появится новое производство прицепов и полуприцепов

На предприятии будет создано порядка 130 рабочих мест для жителей региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Компания "Сибевровэн" планирует построить производство прицепов и полуприцепов-рефрижераторов на территории индустриального парка "Есипово" в Солнечногорском округе Подмосковья, инвестиции в проект составят около 700 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Общий объем инвестиций в проект компании "Сибевровэн" оценивается в 700 млн рублей. В рамках проекта будет создано производство прицепов и полуприцепов-рефрижераторов площадью 9 тыс. кв. м. На предприятии будет создано порядка 130 рабочих мест для жителей региона. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2028 год", - процитировали в пресс-службе зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что проект будет реализован на земельном участке площадью более 4 га, который был предоставлен компании на льготных условиях без проведения торгов. После выхода производства на полную мощность завод сможет производить 1,5 тыс. единиц продукции в год.

В министерстве рассказали, что компания около 15 лет занимается производством фургонов-рефрижераторов для грузовых транспортных средств и входит в тройку ведущих производителей полуприцепов.