ПС СБР приняло изменения в бюджет Союзного государства на 2025 год

Доходная часть увеличилась до 7 605,8 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Парламентское собрание (ПС) Союза Белоруссии и России приняло изменения в бюджет Союзного государства на 2025 год. Соответствующее решение было принято на заседании 69-й сессии ПС СБР.

Доходная часть бюджета увеличилась на 8,8 млн рублей и составила 7 605,8 млн рублей. Расходная часть бюджета увеличилась на 165,1 млн рублей. Эти средства были направлены на дополнительное финансирование программ Союзного государства, посвященных совершенствованию объектов военной инфраструктуры и модернизации объектов тылового обеспечения.

Кроме того, в течение года финансирование было направлено еще на два проекта - на премию Союзного государства молодым ученым и на создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса "Буйничское поле".

Бюджет Союзного государства был принят в декабре 2024 года, в июне 2025 года в него были внесены изменения. Тогда доходная часть была определена в сумме 7 596,9 млн рублей, расходная - 6 905,3 млн рублей. Отмечалось, что средства союзного бюджета направлены на финансирование семи программ, двух проектов и 41 мероприятия Союзного государства.