Минэнерго определит годовую стоимость закупок ПО российским ТЭК к марту 2026 года

В июне замминистра энергетики Эдуард Шереметцев заявил, что российские компании топливно-энергетического комплекса в 2024 году потратили порядка 150 млрд рублей на закупку программного обеспечения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ сможет определить общую стоимость закупок программного обеспечения российским топливно-энергетическим комплексом за 2025 год к марту следующего года. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев в кулуарах Международного энергетического форума Energy Space 2025.

"Пока мы итоги не подводим. Мы ориентировочно будем знать цифру где-то в районе февраля - марта следующего года, потому что часть контрактов еще не закрыты или закрыты, но по ним отчетность не поступила. Установлены определенные условия со стороны Министерства энергетики. Ориентировочно в марте 2026 года мы уже будем понимать, превысили мы эту цифру [150 млрд руб. за прошлый год] или же остались на уровне 2024 года", - сказал он.

В июне Шереметцев заявил, что российские компании топливно-энергетического комплекса в 2024 году потратили порядка 150 млрд рублей на закупку программного обеспечения. При этом нефтегазовые компании в 2024 году направили более 90 млрд рублей на приобретение отечественного ПО.

В мае замминистра отмечал, что российские компании ТЭК реализуют более 300 проектов с использованием искусственного интеллекта.