Правительство Молдавии не заинтересовано в покупке сети автозаправок "Лукойл"

Республика будет ориентироваться на санкции Минфина США, отметил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Сеть автозаправок "Лукойл", которая охватывает примерно 20% рынка Молдавии, будет приобретаться частными операторами, правительство страны не заинтересовано в их покупке. Как сообщил в эфире Moldova 1 министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету, до конца апреля они будут проданы частным компаниям.

"[Покупать будут] частные операторы, частные компании. Государство не заинтересовано в приобретении сети автозаправок в Республике Молдова", - отметил министр. Что касается сроков, то правительство Молдавии, по его словам, будет ориентироваться на санкции Минфина США, который разрешил проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" до 29 апреля 2026 года. "Эта лицензия призвана облегчить процесс переговоров и коммерческих сделок по передаче розничного сегмента", - уточнил министр.

По его словам, на "Лукойл-Молдова" приходиться около 50% импорта бензина в республику и до 30% импорта дизельного топлива. Кроме того, компания обслуживала аэропорт Кишинева. Этот терминал был передан под управление правительству Молдавии, которое ведет переговоры о его покупке.