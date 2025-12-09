Сийярто: подготовка к заливке фундамента АЭС "Пакш-2" идет быстрее запланированного

Установку арматуры начнут на следующей неделе, а не в январе

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © AP Photo/ Darko Vojinovic

БУДАПЕШТ, 9 декабря. /ТАСС/. Подготовка к заливке первого бетона в фундамент венгерской АЭС "Пакш-2", сооружаемой по проекту Росатома, идет быстрее, чем планировалось. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвующий в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве.

"Хорошие новости из Москвы по поводу "Пакш-2"! С подготовкой к первому бетону мы продвигаемся быстрее, чем планировалось, поэтому начнем установку арматуры [под заливку бетона] уже на следующей неделе, а не в январе", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сопроводил свою публикацию фотографиями, сделанными на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

28 ноября после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Кремле Сийярто сообщил, что лидеры двух стран условились значительно ускорить строительство АЭС "Пакш-2". "5 февраля первый бетон будет залит в грунт", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Заливка первого бетона в фундамент пятого энергоблока в Пакше станет важной вехой в процессе сооружения новой АЭС. По критериям Международного агентства по атомной энергии, после этого объект будет считаться "строящейся атомной станцией". Венгерское ведомство по атомной энергии выдало все необходимые разрешения для проведения этой операции.

Лихачев 8 декабря сообщил ТАСС, что Путин и Орбан приглашены на церемонию заливки первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" в феврале 2026 года.

Проект "Пакш-2" освобожден от санкций Евросоюза и США, введенных в отношении России. Во время недавнего визита в Вашингтон Орбан получил заверения президента Дональда Трампа о том, что американские ограничения не будут препятствовать строительству новой станции.

Сейчас на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой в Венгрии электроэнергии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 до 4 400 МВт.