Объем выданных в III квартале кредитными потребкооперативами займов вырос на 35%

При этом средняя сумма снизилась в связи с ростом числа небольших займов - 5-12 тыс. руб.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем займов, выданных кредитными потребительскими кооперативами (КПК) в третьем квартале 2025 года, впервые с начала года показал рост - на 35% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится на сайте Банка России.

"В третьем квартале 2025 года объем займов, выданных КПК, впервые с начала года показал рост (+35% по сравнению с предыдущим кварталом). Потребительских займов было выдано почти в семь раз больше, чем за такой же период прошлого года, а общее количество пайщиков выросло до 498 тыс. человек", - отмечается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, количество выданных потребительских займов выросло почти в семь раз по сравнению с началом года, а средняя сумма снизилась в связи с ростом числа небольших займов - 5-12 тыс. руб. При этом количество займов, выданных бизнесу, за тот же период уменьшилось на 16%, а средний чек увеличился с 3,1 млн до 7,1 млн руб.

При этом на фоне роста выдач портфель займов в целом по рынку возрос на 0,7% и составил 46,6 млрд руб. А средний срок потребительского займа снизился почти вдвое за счет активизации деятельности связанных с микрофинансовыми организациями (МФО) КПК - с 327 дней во втором квартале до 156 дней в третьем квартале.

Основной вклад в росте объема выдач кооперативами займов обеспечили крупные кооперативы, в том числе связанные с МФО. А общее число пайщиков кооперативов выросло с 464 тыс. до 498 тыс.