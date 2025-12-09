Сийярто: оператор "Турецкого потока" переезжает в Венгрию

Деятельность South Stream Transport B. V. не ограничена никакими санкциями, подчеркнул глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 9 декабря. /ТАСС/. Принадлежащая "Газпрому" компания - оператор газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport B. V., активы которой были арестованы по решению суда в Нидерландах, переводит свою штаб-квартиру в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвующий в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве.

"Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, управляющей газопроводом "Турецкий поток". А теперь хорошие новости: переезд компании из Нидерландов в Венгрию начался, и ее деятельность не ограничена никакими санкциями", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).