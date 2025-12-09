В Сербии в начале 2026 года начнут открываться магазины Fix Price

В стране уже действует офис компании и набрана региональная команда

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Fix Price Group PLC начнет открывать магазины в Сербии в первом квартале 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Fix Price.

"В 2026 году группа планирует выйти на рынок Сербии. В стране уже работает офис компании, собрана региональная команда, магазины начнут открываться в первом квартале года", - сказано в сообщении.

В 2025 году сеть магазинов низких фиксированных цен расширилась до 7 700 магазинов. В магазинах, открытых в 2025 году, компания создала свыше 3 879 новых рабочих мест. За январь - ноябрь 2025 года среднесписочное число сотрудников сети во всех странах присутствия превысило 49,7 тыс. человек.

Торговая площадь магазинов Fix Price во всех странах присутствия превышает 1,66 млн кв. м. Наибольшая ее часть приходится на Россию - более 1,47 млн кв. м, зарубежная торговая площадь составляет порядка 191,5 тыс. кв. м, сказано в сообщении.