Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2026 год

В союзный бюджет будут включены неналоговые доходы в размере 647,4 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза России и Белоруссии в ходе 69-й сессии приняло в двух чтениях бюджет Союзного государства на 2026 год.

Документ, одобренный Советом министров Союзного государства, поступил в Парламентское собрание 17 ноября 2025 года.

Доходы бюджета определены в размере 8 065,9 млн рублей. Доходы сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Белоруссии и РФ. В следующем году такие отчисления будут увеличены более чем на 10% и составят 7 418,5 млн рублей, из которых 4 822 млн рублей - отчисления РФ, а 2 596,5 млн рублей - отчисления Белоруссии. Кроме того, в союзный бюджет будут включены неналоговые доходы в размере 647,4 млн рублей.

Расходы бюджета запланированы в объеме 6 308,3 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование 6 программ, 1 проекта и 37 мероприятий Союзного государства.

Отмечается, что бюджет сформирован с профицитом в сумме 1 757,6 млн рублей, за счет которого будут профинансированы новые программы, проекты и мероприятия после их утверждения Советом министров Союзного государства. Среди них - проект "Создание условий для функционирования туристического информационного центра Союзного государства", а также проекты, касающиеся организации и развития трансграничных пригородных пассажирских железнодорожных перевозок между сопредельными приграничными территориями субъектов РФ и областей Белоруссии. Кроме того, планируется увеличение расходов по действующей программе "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации".

Принятый Парламентским собранием бюджет будет внесен в Высший государственный совет Союзного государства на утверждение.