Госдума приняла закон о предупреждении пчеловодов об обработке полей пестицидами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому предприятия АПК в экстренных случаях могут предупреждать пчеловодов, а также население близлежащих населенных пунктов о применении пестицидов не позднее чем за 24 часа. Документ был инициирован группой сенаторов и председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Согласно действующему законодательству, предусматривается, что пчеловодов и граждан, проживающих в радиусе до семи километров, должны оповещать через СМИ не раньше чем за 10 дней, и не позднее чем за 5 дней до начала обработки пестицидами земельных участков. В оповещении надо указать название пестицидов, дату, способ и дозировку их применения, а также кадастровый номер, адрес либо местоположение земельного участка, где запланирована обработка, и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Вместе с тем в ряде случаев сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены проводить незамедлительную обработку земельных участков с целью оперативного предотвращения негативных последствий или переносить дату применения пестицидов на более поздний срок в связи с изменениями погодных условий, указано в пояснительной записке. В случае, если запланированная дата применения пестицидов переносится в связи с событиями природного происхождения, до жителей близлежащих населенных пунктов и пчеловодов информация о новой дате применения пестицидов доводится не позднее чем за 24 часа до начала обработки, говорится в документе. Оповещение будет проводиться в случае, если применение пестицидов осуществляется в связи с установлением федерального, регионального или местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию при введении режима ЧС.

Также законодательно закрепляется использование ФГИС "Сатурн" для информирования о применении пестицидов путем размещения в ней соответствующей информации.

О предложенном механизме

Как пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, закон является значимой мерой, которая вносит конкретику и порядок в область применения пестицидов, защищая интересы аграриев и пчеловодов в ситуациях, не терпящих отлагательств. "Предложенный прямой механизм позволяет пчеловодам своевременно принять меры для защиты своих пчел от гибели (закрыть ульи, переместить пасеку и т. д.). Это уменьшит потенциальные конфликты между сельхозпроизводителями и пчеловодами, предоставляя четкую и обязательную процедуру. Использование ФГИС "Сатурн" повышает ответственность сельхозпроизводителей и упрощает контроль со стороны надзорных органов", - сказал депутат.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.