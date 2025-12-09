Госдума одобрила в II чтении особый порядок возврата участков в приграничье

Режим устанавливается до 1 января 2028 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий Белгородской, Брянской и Курской областям до 1 января 2028 года устанавливать региональными законами особые условия возврата земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), документ направлен на обеспечение возможности сохранения прав на земельные участки гражданами, пострадавшими от незаконных действий вооруженных сил Украины на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. "Законопроект предусматривает наделение трех приграничных субъектов РФ полномочиями по предоставлению земельных участков именно тому гражданину, которому такой участок принадлежал ранее и от которого он отказался в целях получения мер социальной поддержки при отселении в связи с угрозой его жизни и здоровью. Предлагаемая мера будет способствовать восстановлению прав граждан приграничных территорий, а также укреплению экономической и военной безопасности данных регионов", - указал он.

Граждане неоднократно обращались к региональным властям и в Госдуму с просьбой разрешить им вернуться на родную землю, с которой связана огромная часть их жизни, сообщил депутат. "Поправки предполагают адресное возвращение земельных участков именно жителям, которые ранее на них проживали без возможности передачи прав иным лицам в течение определенного времени", - рассказал Гаврилов.

Кроме того, в законопроект включены нормы о возможности возврата гражданам в собственность неразрушенных жилых помещений, которые граждане передавали в публичную собственность при отселении в связи с угрозой их жизни и здоровью. "Порядок такого возврата должен быть детально определен законом субъекта РФ", - отметил депутат. Поправки о возможности возврата уцелевших жилых домов и жилых помещений - серьезный шаг для поддержки жилищных прав граждан приграничных регионов, подчеркнул Гаврилов.

"Регионы сообщили нам, что есть ряд территорий, где жилые дома не были разрушены и могут быть возвращены своим владельцам. Мы предлагаем каждому региону самостоятельно проработать порядок возврата жилых помещений гражданам. Также законопроектом предусмотрены меры поддержки для арендаторов земельных участков - например, сельскохозяйственных производителей, арендующих земельные участки на долгий срок. Кроме того, обеспечивается возможность изменения цены заключенных на торгах договоров аренды земельных участков, которые невозможно было использовать по целевому назначению вследствие незаконных действий вооруженных формирований Украины", - отметил депутат.