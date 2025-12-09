Госдума продлила специальные полномочия Банка России до 2026 года

Это позволяет ЦБ быстрее реагировать на санкционные и геополитические риски

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла закон о продлении до 2026 года специальных полномочий Банка России. Эти меры действуют с 2022 года и позволяют регулятору быстрее реагировать на санкционные и геополитические риски. Инициаторами документа выступили депутаты и сенаторы.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, продление необходимо для защиты национальных интересов и поддержания финансовой стабильности на фоне продолжающегося давления со стороны недружественных государств. Банк России сохранит право определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка могут не раскрывать. Такие перечни могут формироваться в том числе индивидуально для отдельных организаций.

До 31 августа 2026 года продлевается срок, в течение которого совет директоров Банка России совместно с Росфинмониторингом будет устанавливать перечень пользователей платформы цифрового рубля, имеющих право совершать операции, а также виды этих операций и их максимальные суммы. Кроме того, отдельные счета и операции ЦБ, определяемые Национальным финансовым советом, не будут подлежать обязательному аудиту при подготовке годовой отчетности за 2025 год.

Регулятор также продолжит контролировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК), в том числе операции международных платежных систем, покинувших российский рынок, и сроки прекращения операций по их картам. ЦБ сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции банков и некредитных финансовых организаций, вводить ограничения для снижения рисков и устанавливать индивидуальные требования к участникам рынка. Он также сохранит право запрещать российским страховщикам сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов и определять обязательства, не передаваемые в национальную перестраховочную компанию.

Поправки ко второму чтению

Принятые поправки продлевают до 31 декабря 2026 года срок, в течение которого участники СВО и члены их семей, а также субъекты МСП, чьи руководители были мобилизованы, могут обращаться за кредитными каникулами.

Также утрачивают силу положения, позволяющие банкам, находящимся под односторонними ограничительными мерами и не соответствующим требованиям правительства РФ, открывать счета госкорпорациям, госкомпаниям, публично-правовым компаниям и федеральным унитарным предприятиям, в том числе организациям, имеющим стратегическое значение для ОПК и безопасности страны.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.