Торги фьючерсами на криптоактивы на Мосбирже в ноябре достигли 49 млрд рублей

Это абсолютный максимум с момента запуска контрактов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем торгов фьючерсами на криптоактивы на Московской бирже в ноябре 2025 года достиг рекордных 49 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Высокая волатильность на рынках криптовалют обусловила рост интереса квалифицированных инвесторов к производным на цифровые активы на Московской бирже. В результате объем торгов такими фьючерсами в ноябре достиг абсолютного максимума с момента запуска контрактов и составил 48,7 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным площадки, общий объем торгов на рынке деривативов Московской биржи по итогам ноября 2025 года составил 11,7 трлн руб. (+15,8% к ноябрю 2024 года). Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов по итогам месяца составил более 2,7 трлн руб. (+22,7% к ноябрю 2024 года).

Там также добавили, что сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в ноябре совершали более 135 тыс. уникальных клиентов (+16% к ноябрю 2024 года), активных счетов - более 190 тыс. Доля физических лиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 54,8%.

Сделки с товарными фьючерсами заняли наибольшую долю в объеме операций физлиц - 43,8%. Доля производных на индексы и акции составила 31,1%, деривативов на валютные пары - 25,1%.

"Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 19%. Утренние торги в октябре составили 6% от общего объема. В выходные дни среднедневной объем торгов на срочном рынке составил 7,4 млрд руб.", - заключили в пресс-службе.