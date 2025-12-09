Сийярто: Венгрия продолжит препятствовать антироссийским санкциям

Глава венгерского МИД отметил, что его стране удалось препятствовать всем антироссийским рестрикциям против венгерских национальных интересов

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Будапешт и далее будет препятствовать санкциям против России, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы смогли препятствовать всем [антироссийским] санкциям против венгерских национальных интересов, которые были против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации нам на наложение таких санкций, мы будем препятствовать им и в дальнейшем", - отметил Сийярто.

Он также сообщил, что в рамках двустороннего делового форума запланированы 240 встреч. "Они все будут способствовать тому, чтобы Венгрия после завершения войны смогла занять конкурентноспособную позицию и мы смогли быть на успешной стороне общеэкономических связей", - резюмировал Сийярто.