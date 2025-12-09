Госдума одобрила включение в инвествычет расходов на поддержку спортивных школ

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который расширяет перечень расходов, учитываемых в составе инвестиционного вычета по налогу на прибыль на основании закона субъекта РФ. Документ, инициированный группой депутатов, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Согласно законодательству, разрешается учитывать в составе инвестиционного вычета помощь в виде передачи имущества или денежных средств образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, то есть детским садам, школам, колледжам, техникумам и вузам. Авторы законопроекта предлагают дополнить этот перечень спортивными школами.

Так, согласно законопроекту, плательщикам налога на прибыль на основании закона субъекта РФ предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета в размере 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта.

"Механизм инвестиционного налогового вычета стал одной из действенных мер, позволивших увеличить объемы внебюджетной поддержки образовательных организаций. Решения о применении инвестиционного налогового вычета при осуществлении инвестиций в образовательную сферу приняты в 41 из 89 субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.