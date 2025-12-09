Минэнерго сформировало заказ на закупку 6,6 тыс. роботов для энергокомплекса
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ видит необходимость в формировании отраслевого заказа для топливно-энергетического комплекса. Сейчас ведомство подготовило документы для заказа 6,6 тыс. роботов. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев в кулуарах Международного энергетического форума Energy Space 2025.
"Я сегодня много раз об этом говорил, что нужно формировать отраслевой заказ по различным направлениям. У нас есть уже определенные подходы в части робототехники. Мы сформировали заказ на порядка 6,6 тыс. роботов", - сказал он.
По словам замминистра, Минэнерго видит преимущества формирования заказа для ТЭК, который будет создаваться практически по всем направлениям.
"Сейчас мы договариваемся с отраслью для того, чтобы перейти непосредственно к офсетным контрактам, потому что мы считаем, что в этом есть большой плюс и большие возможности для наших производителей и покупателей. Мы считаем, что это даст возможность нашим производителям иметь более выгодные условия для того, чтобы пополнять оборотные средства", - пояснил Шереметцев.
Ранее замминистра энергетики оценивал потребность российского топливно-энергетического комплекса в роботах в 6,6 тыс. единиц, из которых 4 тыс. могут быть внедрены в нефтегазовых компаниях к 2030 году.