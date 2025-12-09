Минэнерго сформировало заказ на закупку 6,6 тыс. роботов для энергокомплекса

По словам замминистра энергетики Эдуарда Шереметцева, Минэнерго видит преимущества формирования заказа для ТЭК, который будет создаваться практически по всем направлениям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ видит необходимость в формировании отраслевого заказа для топливно-энергетического комплекса. Сейчас ведомство подготовило документы для заказа 6,6 тыс. роботов. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев в кулуарах Международного энергетического форума Energy Space 2025.

"Я сегодня много раз об этом говорил, что нужно формировать отраслевой заказ по различным направлениям. У нас есть уже определенные подходы в части робототехники. Мы сформировали заказ на порядка 6,6 тыс. роботов", - сказал он.

По словам замминистра, Минэнерго видит преимущества формирования заказа для ТЭК, который будет создаваться практически по всем направлениям.

"Сейчас мы договариваемся с отраслью для того, чтобы перейти непосредственно к офсетным контрактам, потому что мы считаем, что в этом есть большой плюс и большие возможности для наших производителей и покупателей. Мы считаем, что это даст возможность нашим производителям иметь более выгодные условия для того, чтобы пополнять оборотные средства", - пояснил Шереметцев.

Ранее замминистра энергетики оценивал потребность российского топливно-энергетического комплекса в роботах в 6,6 тыс. единиц, из которых 4 тыс. могут быть внедрены в нефтегазовых компаниях к 2030 году.