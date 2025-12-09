В России предлагают создать интервенционный фонд на рынке топлива

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Создание интервенционного фонда на рынке топлива в РФ поможет сбалансировать рынок, защищая потребителей. Такое мнение высказал ТАСС управляющий партнер компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко.

"Интервенционный фонд - это способ балансировать рынок. Действует он следующим образом: когда цены падают до уровней, определенных политикой фонда, фонд начинает покупать нефтепродукты для пополнения своих запасов. Тем самым он поддерживает рынок, поддерживает производство и балансирует ситуацию", - сказал он.

По словам Дьяченко, когда запасы наполнены, они будут храниться до периодов высокого потребления или до кризисных явлений, связанных с дефицитом. "В этот момент фонд раскрывается и продает на биржевых торгах те объемы, которые он ранее приобретал. Эти объемы позволяют рынку балансироваться, уже защищая потребителей. Это рыночный механизм, который дает возможность рынку находить настоящий баланс", - отметил он.

При этом, по словам эксперта, в настоящее время на рынке используются другие рычаги. Он отметил, что правительство ставит задачи по увеличению объемов продаж, но зачастую участники рынка не осуществляют отгрузки из-за дефицита товара, перенося их по уже заключенным контрактам. "Если нефтяная компания отгрузит этот товар участникам рынка, то может остановить собственные автозаправочные станции. А чтобы цены не росли, устанавливаются потолки, ограничивающие эти цены. Соответственно, рыночные механизмы дают сбой, что несет долгосрочные негативные эффекты для рынка нефтепродуктов по всей цепочке", - отметил он.

О других предложениях

Дьяченко добавил, что для недопущения кризисных ситуаций в будущем нужно развитие срочного рынка. "Рынок требует значительных инвестиций для запуска, но пока нет организатора, интересанта или инвестора, который бы взялся за эту задачу", - добавил он.

Также, по словам Дьяченко, нужно совершенствовать сами биржевые торги. "Вывести на биржу мелкооптовую реализацию, чтобы не меньше 15% нефтепродуктов, которые продаются мелким оптом, торговались в биржевом формате. Это обеспечит устойчивый и прозрачный индикатор мелкого опта", - отметил он.