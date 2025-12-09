ГД приняла закон о заключении для добросовестных концессионеров соглашений без конкурса

Реализация закона позволит эффективнее управлять объектами ЖКХ и обеспечит предоставление населению более качественных коммунальных услуг, считают в Минэкономразвития

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий возможность заключать новое концессионное соглашение без конкурсных процедур для добросовестных концессионеров. Документ был инициирован правительством РФ.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, закон направлен на установление дополнительных правовых оснований заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, которые ранее являлись объектами концессионного соглашения, с добросовестными концессионерами, исполнившими обязательства, установленные действующими концессионными соглашениями.

Глава комитета добавил, что такое концессионное соглашение заключается по результатам конкурсного отбора, в рамках которого предусматривается публичное размещение предложения о заключении концессионного соглашения и возможность представления альтернативных предложений со стороны иных заинтересованных лиц в заключении концессионного соглашения в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Закон предусматривает, что концедент и положительно зарекомендовавший себя концессионер смогут заключить новое соглашение до окончания срока действия текущего. Основное условие - отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по действующему соглашению. Дополнительно должны быть достигнуты все плановые показатели по текущим концессиям. Например, сокращены потери в сетях, обеспечена качественная и бесперебойная работа. Размер инвестиционных обязательств при заключении нового договора не может быть меньше двойной валовой выручки за последний полный год или суммы, которая нужна для работ по актуализированным схемам тепло- и водоснабжения. Возможность заключить новый договор могут получить только концессионеры, добросовестно исполняющие свои обязательства в рамках действующего соглашения.

Ко второму чтению документа были доработаны нормы, устанавливающие ежегодное направление доклада о результатах осуществления контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в регионе в законодательный орган субъекта РФ, рассказал заместитель министра экономического развития Михаил Каминский, слова которого приводит пресс-служба министерства. "Концессионер будет обязан информировать концедента и орган исполнительной власти региона, регулирующий тарифы, о полученных им средствах из бюджетов РФ различных уровней и иных мерах господдержки. Проектируемые положения законопроекта направлены на недопущение завышения тарифов в этих сферах", - отметил замминистра.

