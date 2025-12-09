Госдума приняла закон о критериях долговых ЦФА и особенностях их выпуска

Способом оплаты долговых цифровых финансовых активов будет являться оплата только денежными средствами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий в отраслевом законодательстве критерии долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) и особенности их выпуска. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон предусматривает установление особенностей выпуска долговых ЦФА, которые удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких активов их первым обладателем и начисленных на нее процентов, говорится в пояснительной записке к документу. Способом оплаты долговых цифровых финансовых активов будет являться оплата только денежными средствами, и выпуск таких долговых цифровых финансовых активов будет осуществляться исключительно после полной оплаты.

"Долговые ЦФА по сути являются аналогом облигаций. Однако в отличие от облигаций текущие нормы не позволяют эмитентам учитывать расходы на выпуск долговых ЦФА в общей базе по налогу на прибыль. Получается, что для таких активов установлены дискриминационные налоговые условия, что делает их выпуск для бизнеса попросту невыгодным", - написал Аксаков в своем телеграм-канале.

Между тем для эмиссии ЦФА не требуется столь объемная документация и сложная процедура листинга на бирже, а сам процесс автоматизирован через смарт-контракты, что сокращает время выпуска с нескольких недель, как в случае с облигациями, до нескольких дней или даже часов, констатирует депутат. "Таким образом, долговые ЦФА могут стать для российского бизнеса крайне эффективным инструментом привлечения инвестиций. Мы планируем устранить существующий дисбаланс и выровнять налоговые условия для долговых ЦФА и облигаций. Закрепление критериев таких активов в отраслевом законе - первый шаг к этому", - указал Аксаков.

Ранее Минфин и Банк России поддержали предложение гармонизировать налогообложение для долговых ЦФА по аналогии с облигациями, напомнил он.