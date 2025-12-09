ГД приняла новый порядок идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО

Соответствующая инициатива освобождает от идентификация выгодоприобретателя на этапе заключения договора по аналогии с уже действующим исключением для договоров страхования в пользу третьих лиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым предусматривается идентификация выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц на этапе начала выплат этим лицам. Документ был инициирован группой депутатов.

В настоящее время при заключении договора НПО или долгосрочных сбережений в пользу третьего лица требуется идентификация выгодоприобретателя на этапе заключения договора. Закон освобождает от этой обязанности компании на этапе заключения договора по аналогии с уже действующим исключением для договоров страхования в пользу третьих лиц. Проверку, как и в случае с договорами страхования, предлагается проводить только перед выплатами.

Документ уравнивает правила идентификации выгодоприобретателя при заключении договора страхования в пользу третьего лица и правила идентификации выгодоприобретателя при заключении договора в пользу третьих лиц по негосударственному пенсионному обеспечению и договору по формированию долгосрочных сбережений, говорится в пояснительной записке.

Документом также вносится поправка в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - ее суть в том, что при наличии подозрений в отмывании доходов или финансировании терроризма компании обязаны провести полноценную идентификацию.