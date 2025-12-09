Госдума приняла закон об изменении процедуры изъятия участка из сельхозземель

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, в котором предлагается усовершенствовать процедуру изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

Для совершенствования процесса вовлечения в оборот земель сельхозназначения и повышения рационального использования таких земель закон устанавливает начальную цену изымаемого земельного участка на публичных торгах в размере его кадастровой стоимости, внесенной в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащей применению на дату публикации извещения о проведении публичных торгов в отношении такого земельного участка.

Сейчас законом установлено, что начальной ценой изъятого земельного участка из земель сельхозназначения на публичных торгах является его рыночная стоимость, определенная в соответствии с законом об оценочной деятельности, или кадастровая стоимость такого участка, определенная в соответствии с законом "О государственной кадастровой оценке", если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее, чем за пять лет до даты принятия решения о проведении публичных торгов.

При этом способ определения начальной цены изъятого земельного участка из земель сельхозназначения для проведения публичных торгов указывается в решении суда об изъятии такого земельного участка.

Проведение оценки рыночной стоимости земельного участка может осуществляться по инициативе любого лица, в том числе по инициативе лица, у которого такой участок изымается в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства РФ.

Вариативность, допускаемая законодательством в части установления начальной цены изъятого земельного участка, делает возможным вынесение судебного решения об определении начальной цены на основании завышенной рыночной оценки стоимости, представленной недобросовестным собственником, говорится в пояснительной записке. "Зачастую рыночная стоимость изымаемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, определенная по результатам проведения оценки, существенно выше кадастровой стоимости такого участка, что делает затруднительным его приобретение на публичных торгах. При этом до изъятия земельного участка из земель сельхозназначения их правообладатели соглашались с величиной кадастровой стоимости такого участка и уплачивали земельный налог, соразмерный ее величине", - отмечают авторы документа. Закон разработан в целях сохранения земель сельскохозяйственного назначения и обеспечения продовольственной безопасности РФ, говорится в пояснительной записке.