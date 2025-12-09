Эксперт Копейкин назвал несерьезным предложение о повышении МРОТ до 60 тыс. рублей

Такая мера приведет к сокращению рабочих мест и банкротству компаний, считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Предложение о привязке минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России к потребительской корзине и повышение его до 60 тыс. рублей далеко от экономических реалий и вряд ли может всерьез обсуждаться, потому что приведет к сокращению рабочих мест и банкротству компаний. Такое мнение ТАСС выразил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

О необходимости привязать МРОТ к потребительской корзине и повысить его до 60 тыс. рублей ранее ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Предложение крайне далеко от экономических реалий и вряд ли может всерьез обсуждаться. По последним данным, несмотря на заметный рост, в нескольких субъектах РФ даже средняя зарплата на сентябрь 2025 год еще была ниже уровня в 60 тысяч рублей, не говоря уже о медианной", - подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Копейкина, принятие инициативы приведет не только к заметному росту расходов и так дефицитных бюджетов всех уровней, но и внесет гигантские искажения в экономические стимулы на рынке труда. "Вероятно последовало бы массовое сокращение рабочих мест, банкротство и закрытие бизнеса, а также масштабный переток трудовых отношений в теневой сектор. Как следствие - миллионы человек потеряли бы работу. Еще одним следствием неминуемо стал бы скачок цен", - заключил эксперт.