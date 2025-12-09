МЭР предложил расширить сферу применения казначейских инфраструктурных кредитов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства, который расширяет возможности регионов по использованию казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин на встрече с главами муниципалитетов в Мастерской управления "Сенеж".

Ключевое изменение, по словам Сорокина, касается возможности направлять средства КИК на технологическое присоединение объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения.

"Технологическое присоединение - одна из обязательных стадий строительства объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры. Возможность использовать средства федерального бюджета на эти цели позволит регионам быстрее подключать объекты, снизить нагрузку на свои бюджеты и повысить устойчивость инвестиционных проектов", - отметил заместитель министра.

По его словам, казначейские инфраструктурные кредиты - это долгосрочный и крайне выгодный для субъектов инструмент, позволяющий направлять федеральные средства на дороги, инженерные сети, туристические кластеры и другие капиталоемкие объекты, влияющие на экономический рост регионов. Как правило, речь идет о проектах, имеющих приоритетное значение - в том числе в сфере технологического суверенитета и туризма.

Сейчас проект постановления проходит общественное обсуждение. После утверждения воспользоваться расширенными возможностями смогут и регионы - участники первого отбора. В 2025 году финансирование получили 20 проектов из 17 регионов на сумму 77 млрд рублей.

Замминистра также сообщил, что в начале следующего года планируется проведение второго этапа отбора, по итогам которого будет распределено около 120 млрд рублей.