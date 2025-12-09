Котлы завода "Гермес-Липецк" включили в перечень российской промышленной продукции

Теперь продукция предприятия получит приоритет при участии в государственных и корпоративных закупках, сообщил губернатор Игорь Артамонов

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Продукцию компании по производству промышленных и коммерческих котлов "Гермес-Липецк" включили в перечень российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом журналистам сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Продукция завода "Гермес-Липецк", резидента особой экономической зоны "Липецк" и одного из ведущих производителей промышленных и коммерческих котлов в России, официально включена в перечень российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Теперь котлы завода будут со знаком "Российская промышленная продукция", - сказал Артамонов.

По словам губернатора, регистрация в реестре Минпромторга является значимым шагом для любого отечественного производителя, поскольку это комплексный инструмент государственной поддержки, который открывает доступ к ряду преимуществ. В частности, продукция "Гермес-Липецк" получит приоритет при участии в государственных и корпоративных закупках.

"Для промышленных предприятий по всей России это означает, что, выбирая котлы липецкого производства, они могут претендовать на дополнительные меры федеральной поддержки, например, субсидии Минпромторга, возмещающие часть затрат на приобретение отечественного оборудования. Без статуса участника реестра даже произведенная в России продукция может рассматриваться как импортная и исключаться из таких программ", - пояснил Артамонов.

Помимо этого, включение в реестр предоставляет компании-производителю возможность участвовать в госзакупках, право на использование знака "Российская промышленная продукция", присутствие в государственном каталоге ГИСП, а также доступ к льготным механизмам финансирования, включая кредиты Фонда развития промышленности, отметил губернатор.

"Липецкие предприятия вносят значимый вклад в укрепление и развитие экономики страны и достижение технологического суверенитета России", - подчеркнул Артамонов.