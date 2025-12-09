Минэнерго Турции: локализация при строительстве АЭС "Аккую" достигла 56%

Глава ведомства Алпарслан Байрактар отметил, что "турецкие компании смогут занять особое место во втором глобальном ядерном ренессансе", в том числе содействовать этим российским проектам

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Локализация при строительстве АЭС "Аккую" по состоянию на второй квартал 2025 года составила 56%. Об этом сообщил на Турецком энергетическом саммите в Стамбуле глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

"Что касается локализации в проекте АЭС "Аккую", то к концу второго квартала 2025 года она достигла примерно $10,6 млрд. Это на уровне 56% локализации в строительстве станции. Это очень важно для нас. Надеюсь, благодаря нашей промышленности мы добьемся локализации и в более критичных компонентах и используем этот опыт при строительстве второй и третьей АЭС", - сказал он.

Байрактар напомнил, что "Россия строит АЭС в Египте, Бангладеш и других странах". В связи с этим, по его словам, "турецкие компании смогут занять особое место во втором глобальном ядерном ренессансе", в том числе содействовать этим российским проектам.

Говоря о проекте АЭС "Аккую", министр отметил, что соглашение о строительстве станции стало "крупнейшим иностранным инвестпроектом с полностью внешним финансированием в истории республики". И сейчас в Турции "продолжается строительство на крупнейшей в мире площадке АЭС", а "сотни студентов отправлены в Россию, Китай и страны Европы для обучения в этой сфере".