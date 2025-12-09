Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за 11 месяцев выросли на 11,3%

Федеральный бюджет за январь - ноябрь получил 8,03 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22,4% ниже показателя аналогичного периода 2024 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ненефтегазовые доходы российского бюджета за январь - ноябрь 2025 года увеличились на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,9 трлн руб., нефтегазовые доходы снизились на 22,4%, до 8,03 трлн руб., сообщается в материалах на сайте Минфина.

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 24 871 млрд руб. (+11,3% год к году). Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе - ноябре выросли на 5,6% в годовом выражении, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции. С учетом этого в уточненном законе о бюджете предусмотрено соответствующее понижение прогноза поступления ненефтегазовых доходов на 2025 год по сравнению с первоначальными планами", - говорится в сообщении.

Так, федеральный бюджет РФ за январь - ноябрь текущего года получил 8,03 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 22,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. "Поступление нефтегазовых доходов в январе - ноябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - подчеркнул Минфин.

Кроме того, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, говорится в сообщении.