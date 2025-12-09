Дефицит бюджета РФ за 11 месяцев предварительно составил 4,3 трлн рублей

Доходы бюджета выросли на 0,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января - ноября 2025 года, согласно предварительной оценке, составил 4,3 трлн рублей, что на 3,9 трлн рублей больше, чем годом ранее, сообщается на сайте Минфина.

Доходы бюджета за этот период выросли на 0,7% - до 32,9 трлн рублей; расходы увеличились на 12,5% - до 37,2 трлн рублей.

Согласно обновленной оценке, дефицит федерального бюджета в 2025 году ожидается на уровне 2,6% ВВП, а структурный первичный баланс (разница между доходами государства без учета нефтегазовых поступлений и расходами без учета расходов на обслуживание госдолга) - около 1,3% ВВП. "Превышение целевых параметров структурного первичного баланса по итогам года связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов в условиях охлаждения инфляции и внутреннего спроса", - уточнили в Минфине.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что параметры федерального бюджета на 2026-2028 годы обеспечивают первичный структурный баланс в соответствии с бюджетным правилом. Это, вместе с мерами по снижению уязвимости федерального бюджета, будет содействовать усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте - поддерживать устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, укреплять макроэкономическую и финансовую стабильность России, говорится в сообщении.