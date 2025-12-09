Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выкупить у Литвы скоропортящиеся грузы

Белорусский лидер отметил, что в республике созданы необходимые условия пребывания для водителей литовских фур

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы литовских перевозчиков, чьи фуры оказались заблокированы в республике из-за решения Вильнюса закрыть границу. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в Литве сейчас "начинают гвалтом кричать" по поводу автомобилей, которые остались в Белоруссии после закрытия границы Вильнюсом. "Если они (автомобили - прим. БелТА) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы. Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Белоруссии созданы необходимые условия пребывания. "Все делаем для того, чтобы было нормально. И начинают (литовская сторона - прим. ТАСС) там мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили!" - рассказал президент.

Литовско-белорусская граница была по одностороннему решению Вильнюса закрыта с 29 октября по 20 ноября из-за запусков контрабандистами метеозондов. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1,8 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.