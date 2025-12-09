Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год

Меры пролонгируются до 31 декабря 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей продлеваются еще на 1 год - до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Соответствующие нормы содержатся в принятом Госдумой законе о продлении на 2026 год специальных полномочий Банка России, введенных в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски.

"Госдума приняла сегодня внесенный мною вместе с коллегами закон, который продлевает еще на один год - до 31 декабря 2026 года - право мобилизованных лиц, участников СВО, а также членов их семей обратиться в банк или другому кредитору с требованием об оформлении льготного периода. Весной 2024 года мы приняли поправки, которые освобождают от уплаты процентов на время кредитных каникул. 50% связанных с этим расходов берет на себя государство, оставшиеся 50% несут кредитные организации или другие кредиторы", - отметил Анатолий Аксаков.