Шойгу призвал Вьетнам активизировать сотрудничество в энергетике
ХАНОЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу считает необходимым нарастить экономическое взаимодействие России и Вьетнама. Приоритетами он считает энергетику и сельское хозяйство.
"Тот уровень товарооборота, который мы достигли в 2024 году, в 20 с лишним процентов, он говорит о том, что наши отношения развиваются очень активно и имеют хорошие, серьезные перспективы", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
При этом секретарь СБ РФ видит и возможности для расширения взаимодействия. "Конечно, если говорить о планах, они предполагают гораздо более высокий рост товарооборота и развитие новых проектов в разных сферах. Это, безусловно, энергетика, в том числе атомная, сельское хозяйство, продовольствие", - указал он.
Шойгу добавил, что нынешние переговоры, на которые в Ханой прибыла российская делегация, представляющая различные министерства и ведомства, будут способствовать продвижению взаимодействия.