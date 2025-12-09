Шойгу призвал Вьетнам активизировать сотрудничество в энергетике

При этом секретарь СБ РФ видит и возможности для расширения взаимодействия

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ХАНОЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу считает необходимым нарастить экономическое взаимодействие России и Вьетнама. Приоритетами он считает энергетику и сельское хозяйство.

"Тот уровень товарооборота, который мы достигли в 2024 году, в 20 с лишним процентов, он говорит о том, что наши отношения развиваются очень активно и имеют хорошие, серьезные перспективы", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Кадры встречи Сергея Шойгу с премьер-министром Вьетнама © ТАСС

При этом секретарь СБ РФ видит и возможности для расширения взаимодействия. "Конечно, если говорить о планах, они предполагают гораздо более высокий рост товарооборота и развитие новых проектов в разных сферах. Это, безусловно, энергетика, в том числе атомная, сельское хозяйство, продовольствие", - указал он.

Шойгу добавил, что нынешние переговоры, на которые в Ханой прибыла российская делегация, представляющая различные министерства и ведомства, будут способствовать продвижению взаимодействия.