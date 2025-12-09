Сийярто анонсировал почти 250 встреч венгерских компаний с партнерами из РФ

Правительство Венгрии обеспечит все условия для продолжения взаимовыгодного сотрудничества между компаниями двух стран, отметил министр иностранных дел республики

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Представители 34 венгерских компаний проведут в Москве 240 встреч со своими российскими партнерами для развития деловых отношений и заключения двусторонних коммерческих договоренностей. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в российской столице в сопровождении большой делегации венгерских предпринимателей.

Глава МИД выступил на российско-венгерском бизнес-форуме после заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сийярто является ее сопредседателем с венгерской стороны, а с российской комиссию возглавляет министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Правительство Венгрии обеспечит все условия для продолжения взаимовыгодного сотрудничества между компаниями двух стран. Сегодня представители венгерских компаний проведут в общей сложности 240 деловых встреч и переговоров с руководителями российских компаний, участвующих в бизнес-форуме", - сказал Сийярто.

По его словам, представители бизнеса "собрались сегодня в надежде, что мирные усилия [по урегулированию конфликта на Украине] вскоре увенчаются успехом, мир вернется в Центральную Европу и санкции [против России] будут отменены". "В конце концов, если наступит мир, сохранение санкций будет противоречить здравому смыслу", - подчеркнул министр.

Он заявил, что Венгрия хотела бы "как можно лучше подготовиться к новой экономической эпохе, которую принесет мир". "Мы хотим занять наилучшую стартовую позицию для себя и извлечь из этого максимальную пользу. Дело в том, что новая эпоха после войны и санкций принесет огромные возможности, огромное облегчение мировой экономике и новый импульс мировой торговле", - считает Сийярто.

Сотрудничество в разных областях

Глава МИД напомнил, что Венгрия продолжает сотрудничать с Россией в тех областях, которые не затронуты западными санкциями. "Мы не отказались от сотрудничества в трудные времена и не сдались. Доказательством этого является присутствие здесь руководителей 34 венгерских компаний, а также тот факт, что инвестиции венгерских компаний в Россию в настоящее время превысили 1 млрд евро, несмотря на сложные обстоятельства", - сказал министр.

Он отметил успешное взаимодействие с российскими партнерами таких венгерских компаний, как банк OTP, нефтегазовая корпорация MOL, фармацевтическая Richter Gedeon, сельскохозяйственная Agrofeed, которая строит свой второй завод по производству кормов в Тульской области. В Москву приехали также представители компаний, работающих в областях химической промышленности, металлургии, транспорта, туризма и управления водными ресурсами. "О масштабах венгерско-российского сотрудничества свидетельствует тот факт, что главный врач страны и директор столичного цирка также являются членами делегации", - добавил Сийярто.

Он сообщил, что после спада в двусторонней торговле, произошедшего в последние годы из-за санкций, экономические связи между двумя странами в этом году вновь стали расширяться.