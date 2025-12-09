Выручка СТМ в 2025 году может составить 114 млрд рублей

Выручка группы "Синара" увеличилась на 15%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Синара-Транспортные машины" (СТМ) прогнозирует выручку в 114 млрд рублей в 2025 году, следует из презентации компании.

Выручка группы "Синара" в 2025 году увеличилась на 15% и предварительно составила 413 млрд рублей против 360 млрд рублей за прошлый год.

Ключевыми бизнесами группы "Синара" являются: комплексные поставки металлопродукции (239 млрд рублей); Ж/Д машиностроение (114 млрд рублей); девелопмент (35 млрд рублей), а также тяжелое машиностроение, производство технических газов, сельское хозяйство, туризм и отдых (25 млрд руб.).

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также компания оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.