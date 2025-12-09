ЕС разрешил Польше использовать бюджетные средства при строительстве АЭС

Первый реактор станции типа АР1000 производства компании Westinghouse мощностью 1,1 ГВт должен дать ток в 2033 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия согласилась с тем, чтобы Варшава использовала государственное финансирование при строительстве первой в стране АЭС на берегу Балтийского моря. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск перед заседанием кабмина.

"Там еще улаживаются небольшие формальности, но буквально через мгновение мы получим официальное подтверждение того, что Еврокомиссия дает согласие на государственную помощь для строительства атомной электростанции в Польше", - заявил Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. В этой связи, пояснил польский премьер, правительство еще в декабре успеет перечислить подрядчику первый транш в размере 4,6 млрд злотых ($1,2 млрд) в казначейских бумагах. "Это означает, что строительство начинается", - подчеркнул Туск.

Первую польскую АЭС возведут в населенном пункте Любятово-Копалино в северном Поморском воеводстве. Первый реактор станции типа АР1000 производства компании Westinghouse мощностью 1,1 ГВт должен дать ток в 2033 году. Полностью строительство планируется завершить в 2038 году.