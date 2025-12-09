Фонд развития промышленности Крыма был докапитализирован на 40% за два года

Это те деньги, которые мы можно направлять на льготные займы, сообщил министр промышленности и торговли региона Анушаван Агаджанян

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Республики Крым за последние два года был докапитализирован на 500 млн рублей, сообщил на брифинге министр промышленности и торговли региона Анушаван Агаджанян.

"За последние два года Фонд развития промышленности, спасибо большое за поддержку главе Республики Крым Сергею Валерьевичу [Аксенову], был докапитализирован на 500 млн рублей. Это примерно 40% докапитализации, которая была в целом. Мы примерно выходим на сумму 1,4 млрд докапитализации [фонда]. Это те деньги, которые мы можем направлять на льготные займы, - сказал он.

Агаджанян добавил, что в соответствии с поручением главы республики, министерство разработало промышленное меню региона - инструмент, который предлагается инвесторам, исходя из крымской сырьевой базы, и помогает наладить собственное производство.

"Для того, чтобы инвестор привлекал собственные средства, а также заемные, нужно находить те самые дешевые деньги, для того, чтобы он реализовал указанный проект. Нужно отметить, что промышленность - одна из трудноокупаемых отраслей в целом экономики, но и самая эффективная для государства", - сказал он.