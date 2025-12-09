Мишустин: на Дальнем Востоке сформированы комфортные условия для бизнеса

Валовой региональный продукт вырос более чем на четверть, объем частных инвестиций составил порядка 5,5 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Широкий набор льгот и преференций позволил обеспечить на Дальнем Востоке комфортные условия для предпринимательства, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"За время реализации действующей стратегии удалось выполнить многие важные для округа задачи, главная из которых - обеспечить опережающие темпы роста по ключевым направлениям экономики и социальной сферы, которые должны превышать среднероссийские значения или соответствующие им. В итоге валовой региональный продукт вырос более чем на четверть, объем частных инвестиций составил порядка 5,5 трлн рублей", - сказал он.

На предприятиях в округе создано свыше 170 тыс. новых рабочих мест. "Конечно, во многом благодаря обширному инструментарию льгот, преференций, которые позволили сформировать комфортные условия ведения бизнеса, в том числе в 16 территориях опережающего развития, в свободном порту Владивосток, в Арктической зоне и других [режимах]", - указал председатель правительства РФ.

По словам Мишустина, системные меры позволили сформировать задел, который помог вывести все процессы на более качественный уровень. Это важно, чтобы чтобы продолжать преобразование Дальнего Востока в конкурентоспособный, очень комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной экономикой, современной развитой инфраструктурой, которая при этом будет играть ключевую роль в кооперации России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Далее на стратсессии премьер предложил детально рассмотреть подходы к новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока, которую поручал разработать президент.

"Сегодня нам предстоит обсудить мероприятия, которые должны войти в новую стратегию, в план ее реализации на ближайшие годы", - заключил глава кабмина.