Минсельхоз отметил устойчивый рост производства винодельческой продукции в РФ

Первый замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова сообщила, что в магазинах на российское вино приходится 60% общего объема продаж тихих вин и 72% игристых

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. В России в 2025 году сохраняется устойчивый рост производства винодельческой продукции, заявила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на пресс-конференции, посвященной презентации результатов исследования "Винный гид России" 2025-2026.

"За прошлый год производство винодельческой продукции в целом выросло на 16,6% и в текущем году устойчивый рост сохраняется. Сейчас на полках на российское вино приходится 60% общего объема реализации тихих вин и 72% игристых вин", - сказала Фастова.

По ее словам, 2025 год для виноградарей оказался сложным. "Агрономам понадобилось проявить максимум усилий и опыта, чтобы преодолеть неблагоприятные погодные условия, сохранить урожай винограда, минимизировать потери. Как говорится, в сложные годы порой получаются интересные вина, которые могут удивить. И наши производители научились делать отличные вина, отражая нюансы сортов винограда, характер региона, воплощая лучшие традиции русского виноделия. А потребители получили разнообразие вкусов и органолептики", - добавила Фастова.

Она отметила, что за последние годы, благодаря законодательству, которое сформировало четкие правила виноделия, соответствующие мировым стандартам, в России качественно изменился подход к производству вина и повысился уровень профессионализма.

"И учитывая такое стремительное развитие винного рынка, крайне важным является проект "Винный гид России", который реализует Роскачество. Это ценный ресурс как для профессионалов отрасли, так и для любителей вина, для туризма, для всех, кто хочет больше узнать о российском вине", - подчеркнула Фастова.