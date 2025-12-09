GAC не планирует уходить с российского рынка

Россия имеет стратегическое значение для глобального развития бренда, рассказали в компании

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 9 декабря./ТАСС/. Китайский автомобильный бренд GAC не планирует уходить с рынка РФ и продолжает свою работу по расширению присутствия, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной", - отметили в компании.

Там также рассказали, что продолжают операционную деятельность в штатном режиме и подтвердили выполнение всех текущих обязательств. GAC ведет планомерную работу по укреплению своих позиций - развивает дилерскую сеть и сервисную инфраструктуру, добавили в пресс-службе.

Ранее генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова заявила о том, что бренды Geely и GAC могут в перспективе покинуть российский рынок, если не приступят к локализации в течение первой половины 2026 года.